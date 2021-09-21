Водолазы МЧС России и Монголии проводят совместные тренировки по очистке озера Хубсугул

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии проводят совместные тренировки по очистке дна озера Хубсугул в монгольском поселке Хатгал от затонувших предметов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Монгольские водолазы готовятся к очистке озера Хубсугул от затонувших автомобилей и судов. Для этого специалисты обоих государств обследуют дно водоема, определяя месторасположение объектов и оценивая возможность их извлечения из акватории", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в ходе учебно-тренировочного сбора для монгольских специалистов проводятся занятия по безопасному погружению в условиях высокогорья и применения понтонов для поднятия со дна затонувших предметов. "По итогам мероприятия будут подготовлены рекомендации для дальнейшей работы по очистке озера Хубсугул от затонувших в нем предметов", - отметили в ведомстве.

Учебно-тренировочный сбор, организованный по инициативе спасательной службы Монголии, завершится 26 сентября. Совместная тренировка спасателей направлена на укрепление приграничного сотрудничества чрезвычайных ведомств и приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.