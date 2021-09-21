В Египте умер бывший министр обороны Хусейн Тантауи

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Минобороны Египта фельдмаршал Мухаммед Хусейн Тантауи, возглавлявший ведомство с 1991 по 2012 год, умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил во вторник местный портал Al-Masry Al-Youm.

По его данным, причиной смерти политика стало ухудшение состояния его здоровья в последние три месяца.

Выпускник Египетской военной академии Тантауи участвовал в Шестидневной войне (1967 года), а также в войне Судного дня (1973 года). С 1991 года на протяжении более 20 лет он возглавлял египетское оборонное ведомство. 11 февраля 2011 года после отставки президента Хосни Мубарака (1928-2020), правившего арабской республикой в течение 30 лет, Тантауи возглавил Высший совет Вооруженных сил Египта и представлял государство как во внутренних делах, так и на международной арене вплоть до избрания нового египетского президента в июне 2012 года. 12 августа 2012 года фельдмаршал был отправлен в отставку с поста главы Минобороны новоизбранным президентом страны Мухаммедом Мурси (1951-2019).