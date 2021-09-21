В Москве открыли клинику расстройств пищевого поведения для детей и подростков

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Детскую клинику расстройств пищевого поведения открыли на территории Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения Москвы открылась клиника расстройств пищевого поведения для детей. Новое подразделение будет оказывать современную помощь детям с нарушениями пищевого поведения - анорексией, булимией, чрезмерным употреблением пищи и другими", - говорится в сообщении.

Директор Центра имени Сухаревой, главный внештатный детский специалист и психиатр столичного департамента здравоохранения Марина Бебчук отметила, что открытие такой клиники имеет как медицинское, так и социальное значение, потому что расстройство пищевого поведения у детей чаще всего связано с постоянным эмоциональным напряжением, неустойчивой самооценкой и неспособностью критически воспринимать внешнюю информацию.

В работе с подростками применяется семейная психотерапия, арт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия в индивидуальных и групповых формах. Кроме того, после завершения курса медикаментозного лечения психологи продолжают участвовать в реабилитации пациентов, что позволяет закрепить положительные изменения и обеспечить устойчивые результаты.

Лечение в клинике проходит в круглосуточном режиме, после выписки пациент может посещать дневной стационар и совмещать терапию с учебой в школе. "В каждом случае лечащий врач и родители принимают решение совместно, оно будет зависеть от степени психической стабильности пациента, схемы приема медикаментов и объема реабилитационной помощи", - уточняется в материале.

Родители ребенка могут записаться на прием к врачу-психиатру амбулаторной службы Центра имени Сухаревой онлайн через личный кабинет. Экстренную госпитализацию в сложных ситуациях центр проводит круглосуточно семь дней в неделю. Организация осуществляет научную деятельность и не ставит пациентов на учет в диспансере.