Организации дополнительного образования для детей получат субсидии на компенсацию затрат

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании господдержки организациям в сфере дополнительного образования для детей в виде субсидии на частичную компенсацию их затрат. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства.

"Ранее такие компании могли рассчитывать на возмещение расходов, связанных с уплатой процентов по кредитам. По просьбе бизнеса правительство пересмотрело эту меру поддержки, и теперь компенсации подлежит 5% от суммы фактических затрат на совершенствование образовательной инфраструктуры, текущий и капитальный ремонт зданий, модернизацию и покупку оборудования, учебных пособий, игр и расходных материалов. Помимо этого, возмещением можно воспользоваться при найме квалифицированных специалистов для работы с детьми с особенностями развития", - говорится в сообщении.

Мера распространяется также на компании, которые занимаются оздоровлением детей и обеспечением их отдыха. Для получения субсидии необходимо принять участие в конкурсном отборе Минпросвещения.

В кабмине отметили, что принятое решение позволит поддержать предпринимателей, работающих в социальной сфере, а также станет дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в развитие частного дополнительного образования и детского отдыха.