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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье фиксируют рост госпитализации пациентов с COVID-19

В регионе выявлено 437 586 случаев заражения
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рост госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией наблюдается в Московской области. Об этом сообщил во вторник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

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"Мы видим рост госпитализации пациентов. Да, может быть не такой стремительный, но вместе с тем рост. И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранение очередная нагрузка, связанная с пандемией", - сказал Воробьев.

Всего в Московской области выявлено 437 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1 098 - за последние сутки.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
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