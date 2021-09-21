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Пандемия COVID-19

В Крыму за сутки выявили 274 случая заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии COVID-19 на полуострове заразились почти 76 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. В Крыму за сутки зафиксировали 274 случая заражения новым коронавирусом. Об этом во вторник сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

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С 1 июля в течение двух месяцев в Крыму ежедневно фиксировали более 300 случаев. С 30 августа уровень впервые опустился ниже этого показателя.

"За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 274 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 200 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Глава региона уточнил, что на коронавирус в Крыму протестированы 816 человек. Выздоровевших за сутки - 281 человек.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии коронавирусом заразились почти 76 тыс. человек. Выздоровели более 65 тыс. человек, умерли около 2,5 тыс. пациентов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия COVID-19
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