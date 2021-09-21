Utair впервые сделает рейсы из Сургута в Волгоград, Томск, Саратов и Сочи круглогодичными

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair приняла решение сделать рейсы из Сургута в города семи федеральных округов круглогодичными в ходе развития авиатранспортного коридора Сибирь - Урал - Поволжье - Юг, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Utair свяжет Сургут круглогодичными рейсами с семью федеральными округами. Рейсы в Волгоград, Томск, Саратов и Сочи будут выполняться этой зимой впервые", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в осенне-зимний период авиакомпания будет летать из Сургута по 21 маршруту: в Белгород, Москву, Пермь, Самару, Саратов, Уфу, Белоярский, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Екатеринбург. "Utair продолжает открывать новые рейсы из родного для авиакомпании округа. В рамках развития авиатранспортного коридора Сибирь - Урал - Поволжье - Юг мы в этом году связали Сургут новыми прямыми рейсами с Сочи, Волгоградом, Саратовом и Томском. Видим, что направления востребованы, и для удобства пассажиров делаем их круглогодичными", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).