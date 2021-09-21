АСИ предложило создать премию "Открыто для всех" для поддержки практик в области инклюзии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило отмечать лучшие инклюзивные практики новой национальной премией "Открыто для всех". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе агентства по итогам совещания, посвященного участию людей с инвалидностью в культурной жизни общества и реализации их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.

Мероприятие прошло на площадке столичной "Точки кипения" под руководством советника президента России, председателя комиссии при президенте по делам людей с инвалидностью Александры Левицкой.

"Возможности регионов по созданию доступной среды сегодня ограничены предприятиями и учреждениями, которые находятся в их собственности. При этом у нас огромное количество частных организаций, где эта работа зависит от желания собственника. Мы хотим предложить создать национальную премию "Открыто для всех", вовлечь крупный бизнес, НКО, небольшие компании, которые будут готовы поделиться своими практиками в области развития инклюзии. При этом речь идет не только о доступности присутствия людей с ограниченными возможностями здоровья, но и доступности услуг для них, различных сервисов, их адресность", - сказала глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба.

Она добавила, что в обновленной стратегии АСИ вопросам развития инклюзии уделят особое внимание.

"В свое время АСИ реализовало инициативу "Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья". Мы были сфокусированы на поддержке проектов, связанных с программами реабилитации, создании технических средств для реабилитации. В новой стратегии выделяем отдельным блоком создание возможностей в части именно самореализации, образования, выходим с проектами, которые сегодня есть в частном секторе, но пока не вошли в общую систему образования, чтобы этот опыт мог быть востребованным по всей стране", - отметила глава агентства.

Левицкая в свою очередь рассказала, что вопросы инклюзии в культуре постоянно присутствуют в повестке работы комиссии при президенте по делам инвалидов. "И для нас крайне важно услышать ваши предложения с точки зрения проблем, которые вы видите, с точки зрения уровня взаимодействия с государственными органами, как вы выстраиваете свою работу с другими общественными организациями, поддерживает ли вас общество в широком смысле или приходится сталкиваться с проблемами или недопониманием. Хотелось бы, чтобы наш разговор позволил понять, в каком направлении следует усовершенствовать те планы, которые сегодня имеются у государственных структур", - цитирует ее пресс-служба.

Реализованные проекты

На встрече обсудили ряд проектов в области инклюзии, которые уже успешно реализованы в стране. Среди них театр "Пиано" для детей с нарушениями слуха, который работает в нижегородском интернате для глухих детей на протяжении 35 лет. Здесь ставят импровизированные спектакли с участием воспитанников, среди наставников уже есть выпускники интерната. За все время работы театральная труппа приняла участие в 80 международных фестивалях в 18 странах.

По словам Чупшевой, АСИ предлагает создать на базе театра "Пиано" межрегиональный центр, где можно будет апробировать программы для ребят с особенностями развития и затем масштабировать такие практики, чтобы они были доступны в том числе обычных образовательных школах.

"Как это масштабировать - отдельная задача, надо попытаться сформулировать это как направление работы комиссии по делам инвалидам, чтобы это была совместная задача сферы образования и сферы культуры", - подчеркнула Левицкая.

Среди других проектов были названы арт-студии "Перспектива", актерское агентство для артистов с инвалидностью, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, инклюзивный танцевальный коллектив "Преодолей-ка", инклюзивные производственные мастерские и кафе "Огурцы", а также фестиваль Inclusive Dance, который объединяет 447 инклюзивных танцевальных коллективов из 72 регионов России.