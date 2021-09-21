Иностранным участникам ЧМ по программированию не потребуется виза для въезда в Россию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство предоставило безвизовый въезд в Россию участникам финала Международного студенческого чемпионата по программированию (ICPC). Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Участников, организаторов и гостей мероприятия будут пропускать через погранпункты на основании специальных списков, подготовленных Минцифры. То есть для въезда не потребуется российская виза. Принятое решение позволит сформировать благоприятные условия для проведения престижного международного конкурса", - говорится в сообщении.

Ключевое событие осени 2021 года в сфере программирования впервые в своей истории пройдет в Москве. С 1 по 6 октября Московский физико-технический институт при поддержке Министерства цифрового развития, Министерства образования, правительства Москвы, а также компаний-партнеров примет старейшее и самое престижное из командных IT-соревнований мира - финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. ICPC 2021 в Москве объединит финалистов этого и предшествующего годов: уже сейчас зарегистрировались 426 программистов в составе 142 команд из 70 стран. Они встретятся на главной площадке в Центральном выставочном зале "Манеж".