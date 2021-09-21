Лучшие онкологи России будут удостоены премии имени академика Савицкого

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ассоциация онкологов России (АОР) совместно с Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO) планирует наградить лучших онкологов России специальной премией имени одного из основоположников онкологии в Советском Союзе академика АМН СССР А. И. Савицкого. Об этом сообщил директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

"Мы очень признательны, что Министерство здравоохранения РФ дало одобрение, Российская академия наук поддержала. Мы думаем, что это будет очень полезная и интересная премия. Во всяком случае мы будем ее развивать для того, чтобы отмечать наших выдающихся онкологов, которые добились определенных успехов в здравоохранении", - сказал он в ходе официального делового завтрака АОР "Онкологическая помощь в России: перспективы развития".

На данный момент на премию уже подано около 100 заявок. Организаторы ожидают, что к октябрю их число возрастет до тысячи.

Первая церемония награждения запланирована на декабрь 2021 года. Премии будут присуждены наиболее талантливым специалистам здравоохранения в области онкологии, лечебно-профилактическим учреждениям, общественным и пациентским организациям онкологического профиля. Среди номинаций для специалистов - лучший химиотерапевт, лучший радиолог, лучший онкогематолог, лучшая медицинская сестра, лучший молодой онколог, лучший специалист диагностической службы. Для общественных организаций - лучший социальный проект, лучший научно-образовательный проект и прорыв года.

Александр Савицкий - советский хирург, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии медицинских наук (АМН) СССР, один из основоположников онкологии в Советском Союзе, главный онколог министерства здравоохранения СССР, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки РСФСР.