Фальков лично поблагодарил полицейского, который остановил стрельбу в пермском вузе

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе личной встречи выразил благодарность полицейскому, который остановил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Фальков во время личной встречи поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за то, что он остановил стрельбу в Пермском госуниверситете", - сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Министр добавил, что действия Калинина и Владимира Макарова, который помогал эвакуировать людей, позволили избежать еще большей трагедии.

"Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция", - приводятся в сообщении слова Фалькова.

Во вторник министр провел совет ректоров Пермского края, где отметил, что пострадавшие при перестрелке и их родственники получат всю необходимую помощь, в том числе психологическую.