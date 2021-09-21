В России впервые с 26 августа зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812 против 778 днем ранее, до 199 808. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Число умерших превысило 800 впервые с 26 августа, когда штаб сообщил о 820 смертях.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,73%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 42 смерти в Санкт-Петербурге, 37 - в Свердловской области, 32 - в Краснодарском крае, 28 - в Пермской области, 27 - в Ростовской области.

Число заразившихся

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 179, до 7 313 851.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,26%.

В частности, за сутки был выявлен 1 101 случай заражения в Московской области, 1 060 - в Санкт-Петербурге, 524 - в Самарской области, 511 - в Свердловской области, 491 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 587 932 человека.

Выздоровевшие

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 437, до 6 526 111.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,2% от общего числа заразившихся.

В частности, число выздоровевших в Москве увеличилось на 1 300, в Подмосковье - на 867, в Санкт-Петербурге - на 768, в Архангельской области - 480.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 926 против 2 469 днем ранее, до 1 606 175.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,12%.

Число летальных исходов из-за новой инфекции возросло на 52 против 48 днем ранее, до 28 447 (1,77% заразившихся), следует из данных штаба.

Количество выздоровевших в Москве увеличилось на 1 300, до 1 475 997. Сейчас в столице, по информации штаба, болеют 101 731 человек, это максимум с 19 августа.