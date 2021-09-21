Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,04

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и опустился до 1,04. В Москве показатель уменьшился до 1,12, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор превышает единицу в семи из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Ростовская и Свердловская (1,01), Воронежская (1,03), Самарская (1,07) и Нижегородская (1,08) области, а также Подмосковье, где коэффициент вырос до 1,29 - максимума с 7 сентября.

В Санкт-Петербурге показатель снизился до 1, а в Иркутской области и Красноярском крае составил 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.