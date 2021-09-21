Суд признал законным отказ взыскать с ВГТРК 1 млн рублей по иску депутата Мосгордумы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ депутату Мосгордумы от КПРФ Павлу Тарасову взыскать 1 млн рублей с ВГТРК за распространение журналистом Владимиром Соловьевым информации, порочащей честь и достоинство парламентария. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменения решение Савеловского районного суда Москвы от 15 февраля 2021 года, которым Павлу Тарасову отказано в удовлетворении исковых требований к ФГУП ВГТРК о признании сведений несоответствующими действительности, опровержении сведений, взыскании денежной компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу", - сказали в пресс-службе.

Тарасов требовал признать распространенные Соловьевым сведения, несоответствующими действительности в части привлечения депутата к административной ответственности. Также он хотел обязать ВГТРК сделать опровержение, опубликовав его в СМИ в то же время, когда выходит передача с Соловьевым, а также выложить повтор передачи на видеохостинге YouTube. Кроме этого Тарасов требовал взыскать с ВГТРК или в порядке регресса с третьего лица компенсацию морального вреда в размере 1 008 530 рублей 59 копеек.