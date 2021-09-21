Эксперимент по выездной вакцинации от коронавируса стартовал в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение в качестве эксперимента организовать на территории 15 муниципалитетов выездную вакцинацию от коронавируса в мобильных медпунктах. Это позволит пожилым гражданам не обращаться за вакцинацией в поликлиники, где за минувшую неделю фиксируется рост обращений пациентов с сезонными заболеваниями, сообщается сайте регионального правительства.

"Пожилые люди опасаются идти в поликлиники, порой им просто некогда оставить хозяйство и куда-то ехать на прививку. Поэтом принято решение, что на этой неделе в 15 муниципалитетах по улицам сел и городов будут курсировать передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). В них обеспечены все условия для проведения вакцинации, причем не только от коронавируса, но и от гриппа. В бригаде мобильного пункта вакцинации будет врач и представитель уличного комитета, которому доверяют пожилые люди", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина.

По данным минздрава региона, уже свыше 830 тыс. жителей Кузбасса привиты от коронавируса, их них два компонента вакцины получили порядка 748,5 тыс. человек, что составляет 45,3% от общего числа подлежащих вакцинации граждан. При этом среди привитых - 225 тыс. человек в возрасте старше 60 лет.

Как сообщает региональный оперштаб, на 21 сентября в Кузбассе зарегистрировано свыше 55,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 159 случаев за минувшие сутки. С начала пандемии выздоровели 52,8 тыс. человек, 1 246 пациентов умерли, остальные находятся под наблюдением медиков. В "красных" зонах стационаров развернуто более 2,6 тыс. коек, свыше 500 из них на сегодня свободны.