Новосибирский Минздрав заявил о возможности вакцинации 60% населения только через год

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Достижение отметки в 60% привитого от COVID-19 населения в Новосибирской области при текущих темпах вакцинации может быть достигнуто только к сентябрю 2022 года, сообщила в пресс-центре ТАСС замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

"По тем темпам, которые у нас сейчас, если мы вот так медленно будем идти, то мы к сентябрю следующего года только на территории Новосибирской области сможем достигнуть того охвата, чтобы люди не болели и регион был свободен от заболевания, от новых волн ковида. 60% взрослого населения на сегодняшний день - это 1 млн 300 тыс. человек. От этого количества мы сегодня привили 724 тысячи первым компонентом. Это составляет 54% от той цифры, которую нам предложили, а вот если мы возьмем все население, то мы сегодня имеем покрытие на 33% прививок", - сказала Шалыгина, уточнив, сейчас темпы вакцинации в регионе составляют около 2 тыс. человек в день.

Она добавила, что около 5% от общего количества населения уже ревакцинировались. Для профилактики коронавирусной инфекции область получила более 1 млн доз вакцины.

Шалыгина также отметила, что еще региону необходимо вакцинировать 1,7 млн (61% населения) жителей области от гриппа. На данный момент привиты 227 тыс. человек. По словам замминистра, для этих целей Новосибирская область уже получила 500 тыс. доз вакцины.

По данным оперативного штаба на утро 21 сентября, в регионе зарегистрированы 62 023 случая коронавируса (+165 за сутки), в том числе у 4 985 детей. 49 599 пациентов выздоровели (+104 за сутки).