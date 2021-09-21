Японская компания планирует вывести на рынок вакцину от коронавируса в 2022 году

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Японская компания KM Biologics, занимающаяся разработкой собственной вакцины от нового коронавируса, планирует добиться одобрения ее Минздравом и выпустить на рынок в течение 2022 года. Об этом во вторник объявила компания, входящая в холдинг Meiji Group.

Подчеркивается, что изначально выпуск вакцины планировалось осуществить в 2023 году, однако компании удалось сократить этот срок на год. По ее данным, к апрелю 2022 года должны быть подготовлены мощности для массового производства препарата. Его разработка началась в мае 2020 года при участии многочисленных японских исследовательских институтов. Подчеркивается, что первый этап клинических испытаний был успешно завершен, по его результатам удалось подтвердить эффективность и безопасность разрабатываемого препарата.

В Японии применяются вакцины от COVID-19 американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британо-шведской фирмы AstraZeneca.

За семь месяцев с начала кампании по вакцинации от нового коронавируса в Японии было привито более половины населения. По данным правительства, полностью завершили вакцинацию к настоящему времени 67,2 млн человек, или 53,1% населения страны, которое составляет около 127 млн. При этом 82,67 млн (65,3% населения) привились одной дозой. Среди жителей старше 65 лет доля получивших две дозы препарата от коронавируса составляет 88,4%, одну - 89,9%. По расчетам японских властей, вакцинация от коронавируса всех жителей, которые пожелают привиться, должна в целом завершиться к концу ноября текущего года.