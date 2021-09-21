Более 200 издательств примут участие в Московской международной книжной ярмарке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 300 мероприятий пройдет в рамках 34-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" 24-27 сентября, коллекции представят более 200 издательств, сообщил на пресс-конференции в ТАСС во вторник директор ярмарки Андрей Гельмиза.

"Ярмарка работает в классическом своем формате. Более 200 издательств представят свои коллекции и новинки. У нас есть обширная программа: более 300 мероприятий на девяти площадках, которые пройдут в течение всех этих четырех дней, объемная деловая программа", - сказал он, добавив, что значимая часть программы ярмарки - это мероприятия для детей и родителей.

Говоря об обеспечении безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Гельмиза отметил, что будут приняты необходимые меры, а посетителей призвал заранее покупать билеты в электронном формате. "Мы разбили билеты на сеансы для того, чтобы избежать очередей на входе", - сказал он.

Организаторы были вынуждены перенести дату проведения ярмарки из-за эпидемиологической обстановки. В этом году ММКЯ пройдет на новой площадке - в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" (павильон № 5) на Краснопресненской набережной. Книги издательств будут представлены в четырех залах выставочного павильона и четырех отапливаемых шатрах. Книги будут продаваться по издательским ценам.

Ситуация в отрасли

Книжная отрасль возрождается и возвращается к своим допандемийным показателям, сообщил в свою очередь начальник отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения департамента государственной поддержки периодической печати, книжной индустрии Минцифры РФ Александр Воропаев.

"По итогам первого полугодия 2021 года есть в книжной отрасли рост. В первом полугодии 2021 года было выпущено 55 тыс. названий книжной продукции тиражом примерно 178 млн экземпляров. Это уже больше, чем было выпущено в непростом втором полугодии 2020 года, примерно по числу названий - на 14-15%, а тираж вырос примерно на 11%", - сказал он.

Мероприятия ярмарки

Деловая программа ярмарки обширная, участники обсудят онлайн-продажи в книжной ритейле, ситуацию в мировой книжной индустрии в новых реалиях, рынок аудиокниг, экосистемы книжных изданий, технологии самиздата. В рамках ярмарки подведут итоги нескольких премий, среди них - "Книга года" (в том числе впервые наградят и аудиопроекты), "Искусство книги".

Программа современной литературы ММКЯ предусматривает более 100 мероприятий: презентации новинок, открытые дискуссии и мастер-классы, рассказала куратор программы Екатерина Кожанова. "Для посетителя это уникальный шанс получить массу впечатлений. Это и встречи с какими-то очень яркими авторами художественной литературы, но при этом значимую часть программы составляет литература нон-фикшн, поэтому можно попасть на мастер-классы известных бизнес-коучей, узнать что-то новое из современной психологии", - отметила она.

На ММКЯ пройдут встречи, в частности, с писателями Алексеем Ивановым, Юрием Поляковым, Александрой Марининой, Татьяной Устиновой, Дарьей Донцовой.

Куратором детской секции ММКЯ выступает Российская государственная детская библиотека, сообщил замдиректора библиотеки Денис Безносов. Ожидается более 30 мероприятий, посвященных детской литературе и новинкам осени, выступят современные писатели, среди них Игорь Жуков, Анна Гончарова, Наталья Волкова, Лада Кутузова. Пройдет презентация двух премий в области детской литературы.

На ярмарке представят свою продукцию около 40 музеев и издательств, выпускающих литературу по искусству, рассказала куратор проекта "Музейная линия" ММКЯ Екатерина Зворыкина.

Также пройдет форум "Книгабайт. Будущее книги". Держа в руках планшет, куратор форума Денис Давыдов отметил, что это бумага 21 века. "Эта бумага позволяет напечатать на ней не только буквы, но и видео, изображение, музыку, звук. То есть у современного автора руки развязаны. Ему нужно несколько сервисов и один гаджет, чтобы сформировать свое высказывание", - заявил куратор. В этом году, по его словам, акцент на форуме сделан на людей из смежных креативных индустрий, в частности пройдет мероприятие "Видеоигры - будущее литературы?".