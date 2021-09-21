Сестер из Японии признали самыми пожилыми близнецами в мире

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Две проживающие в Японии сестры были признаны самыми пожилыми близнецами по версии Книги рекордов Гиннесса. Женщины, которым в 2021 году исполняется по 108 лет, получили официальные сертификаты по случаю отмечаемого в Японии на этой неделе Дня почитания старших.

Умэно Сумияма и Коумэ Кодама родились 5 ноября 1913 года на небольшом острове Сёдо (префектура Кагава), став третьим и четвертым ребенком в семье из 11 детей. После начальной школы они были разлучены, когда Коумэ Кодаму отправили в префектуру Оита, где она продолжила обучение и работала медсестрой. Ее сестра Умэно Сумияма осталась жить на острове Сёдо, где впоследствии вышла замуж и завела собственную семью.

В Японии также проживает самая пожилая женщина в мире - 118-летняя Канэ Танака.

В понедельник министерство по административным делам и коммуникациям страны по случаю отмечаемого Дня почитания старших объявило, что доля людей старше 65 лет составила в Японии рекордные 29,1% от общей численности населения. Соответствующий показатель планомерно увеличивается с конца Второй мировой войны. Так, в 1950 году доля пожилых в Японии составляла 4,9%, в 1985 году - 10%, в 2005 году - более 20%. Сейчас в стране проживают 36,4 млн человек старше 65 лет, при этом общая численность японского населения продолжает сокращаться. По прогнозам ведомства, при сохранении нынешней динамики доля пожилых японцев к 2040 году может достичь 35,3%.