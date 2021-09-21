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Интерактивную карту с мобильными пунктами вакцинации от гриппа создали в Подмосковье

В поликлиники региона уже пришли поставки отечественных вакцин от гриппа

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Жители Московской области смогут узнать расположение мобильных пунктов вакцинации от гриппа с помощью интерактивной карты. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В этом году в Московской области планируется привить от гриппа более 4,5 млн человек - это и взрослые, и дети. Для удобства жителей мы запустили сайт по вакцинации от гриппа, разработали интерактивную карту с графиком работы и адресами мобильных пунктов вакцинации. Также на информационной странице можно получить все необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, как правильно подготовиться к вакцинации. Интервал между вакцинациями от COVID-19 и против гриппа должен составлять один месяц", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Также в министерстве рассказали, что в поликлиники региона поставлены отечественные вакцины от гриппа. Для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

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