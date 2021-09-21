В Казани планируют провести чемпионат мира по киберспорту в 2022 году

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по киберспорту планируют провести в Казани в следующем году. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании международного форума Kazan Digital Week - 2021.

"Сегодня киберспорт активно развивается. И это перспективное направление. С учетом большого интереса со стороны нашей молодежи, планируем, и с министром (главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым - прим. ТАСС) согласовали сегодня, в 2022 году провести в Казани чемпионат мира по киберспорту. Вроде, все наши договоренности пока находят поддержку. Надеюсь, что мы достойно проведем этом чемпионат", - сказал Минниханов.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный тренер России Ольга Павлова сообщала, что в Татарстане готовят программы переквалификации и дополнительной квалификации тренеров в киберспорте, по ним может начаться набор студентов.