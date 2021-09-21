Российский судья ЕСПЧ не согласился с вердиктом о причастности РФ к смерти Литвиненко

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Российский судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов заявил о несогласии с решением большинства судей допустить причастность РФ к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании в решении по иску его бывшей супруги. Особое мнение судьи было опубликовано вместе с решением ЕСПЧ во вторник.

"Я сожалею, что не могу присоединиться к выводам большинства о нарушении как процедурной, так и материальной части статьи 2 ("Право на жизнь") Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Я не уверен, что эти выводы были сделаны вне разумных сомнений. Я обнаружил множество недостатков в анализе, проведенном британским следствием и судом, которые вызывают обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению и в том, действовали ли они как агенты государства", - заявил он.

Ранее ЕСПЧ присудил более €100 тыс. в качестве компенсации морального ущерба бывшей супруге Литвиненко Марии Картер, которая подала жалобу против РФ. В своем заявлении она ссылалась на выводы британских следователей, которые заключили, что ее муж был убит. Согласно решению суда, Россия не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства. В результате Россия была признана виновной в нарушении статьи 2 и статьи 38 ("О порядке рассмотрения дела") ЕКПЧ.

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко умер в британской столице 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о якобы имевшей место причастности к его смерти России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.