Самый масштабный фестиваль исторической реконструкции посвятят 800-летию Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Фестиваль исторической реконструкции "Приволжский штандарт: 800 лет истории" пройдет в Нижнем Новгороде. Он будет приурочен к юбилею города и станет самым масштабным из ранее проводившихся - его участниками, как ожидается, станут порядка 300 человек, сообщает пресс-служба "Центра 800".

"С 24 по 26 сентября в Печерском парке состоится ежегодный фестиваль клубов исторической реконструкции "Приволжский штандарт: 800 лет истории". На этом событии уже выросло поколение любителей истории в Нижнем Новгороде. На фестивале и дети, и взрослые могут прикоснуться <...> к старинным предметам быта, костюмам и доспехам", - говорится в сообщении.

На фестивале состоятся сражения варягов, рыцарей и стрельцов, мастер-классы, интерактивные выставки и фотозоны. "В этом году фестиваль приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода, поэтому он станет самым масштабным из всех проходивших ранее. В фестивале примут участие до 300 реконструкторов, на нем будет более 20 интерактивных зон, а зрители смогут наблюдать полноценные конные сражения", - добавили в пресс-службе.

Зрители фестиваля смогут увидеть театрализованные постановки "Александр Невский", "Обращение князя Пожарского", а также реконструкцию сражений домонгольского периода и сражений XVII века, периода раннего средневековья.

Вход на фестиваль будет бесплатным, но осуществляется по специальным подтверждениям в виде "Мультипасса 800" или специальным браслетам, действующим только на мероприятии. Несовершеннолетние смогут посетить фестиваль без сертификатов вакцинации, отрицательных результатов лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР и других документов, необходимых для массовых мероприятий, но только в сопровождении родителей, законных представителей, имеющих вышеуказанные документы.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили и события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.