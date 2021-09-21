"Москино Музеон" стал самым комфортным столичным летним кинотеатром в 2021 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Онлайн-голосование на портале "Активный гражданин" показало, что самым комфортным летним кинотеатром в Москве в 2021 году стал "Москино Музеон". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"По результатам голосования, которое проходило на официальном сайте проекта "Активный гражданин", москвичи признали кинотеатр "Москино Музеон" самой комфортной летней киноплощадкой города. Это один из трех летних кинотеатров Москино, расположенных в московских парках. "Москино Музеон" открылся 22 мая сборником короткого метра "Канны-2020. Special Edition", над которым работали режиссеры со всего мира", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что участникам опроса предлагали выбрать один из шести кинотеатров, расположенных в парках "Сокольники", "Фили", "Садовники", парке искусств "Музеон", в саду "Эрмитаж" и Парке Горького. В выборе самого комфортного кинотеатра в парке приняли участие более 190,6 тыс. человек. Кинотеатр под открытым небом в парке искусств "Музеон" оценили почти 33 тыс. человек. Кинотеатр заработал оценку 8,61 из 10.

На площадке "Москино Музеон" в этом сезоне можно было увидеть лучшие образцы документального кино в рамках кинофестиваля Beat Film Festival, посмотреть картины из программы фестивалей французского и австрийского кино, посетить более десятка показов киноклассики, послушать лекции кинокритиков о кинематографе разных стран. На площадке успешно прошла серия общеобразовательных лекций трех ведущих московских университетов - РУДН, ВШЭ, Сколтеха.

"За время работы кинотеатра было организовано 220 сеансов и восемь лекций, которые в общей сложности посетили 10 тыс. зрителей. "Москино Музеон" стал площадкой сразу для трех кинофестивалей. По итогам июля кинотеатр занял четвертое место по сборам среди всех кинотеатров России в этой категории. Кинотеатр рассчитан на 300 посадочных мест, но в соответствии с действующими ограничениями минувшим летом заполнялся не больше, чем на половину. В целях безопасности действовала свободная рассадка с соблюдением социальной дистанции", - рассказал собеседник агентства.

О киносети

Москино - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров. В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.