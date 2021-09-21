Около 70% медработников привились от COVID-19 в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Около 70% медиков в Новосибирской области прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"73% [медицинских работников] привились одним компонентом, 69% полностью вакцинированы", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина, медики - это та категория жителей региона, где привилось больше всего граждан. Она уточнила, что всего вакцинировано 31 333 медработника. "Максимальное количество привитых - это медицинские работники, затем идут работники образовательных учреждений, затем социальной сферы. Достаточно неплохо провакцинированы государственные служащие, достаточно большой процент на сегодняшний день. Если мы с вами возьмем медицинских работников, то от подлежащих, то есть от 60%, у нас привито 112%. Мы перевыполняем план по охвату", - рассказала она во вторник в пресс-центре ТАСС.

В образовательных организациях, по словам замминистра, от тех, кто подлежит вакцинации, на сегодняшний момент привились 90%.

Сейчас в Новосибирской области развернуто 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках, 23 мобильных пункта на территории Новосибирска и 10 мобильных пунктов в области, организовано 97 мобильных прививочных бригад. В Новосибирскую область уже поступило более 1 млн доз различных вакцин для профилактики COVID-19. Первым компонентом привиты более 724 тысяч человек, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 680 тысяч человек По данным оперативного штаба на утро 21 сентября, в регионе зарегистрированы 62 023 случая коронавируса (+165 за сутки), в том числе у 4 985 детей. 49 599 пациентов выздоровели (+104 за сутки).