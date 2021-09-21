Горный вуз на Урале планирует направить не менее 500 млн рублей на создание лабораторий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Уральский государственный горный университет (УГГУ) планирует создание не менее десяти лабораторий к 2030 году, а также переоснащение более 70% лабораторной базы вуза. На эти цели будет потрачено не менее 500 млн рублей, сообщили в пресс-службе университета.

УГГУ представил проект программы развития вуза до 2030 года комиссии Министерства науки и высшего образования РФ. Проект был презентован в рамках реализации государственной программы поддержки российских вузов "Приоритет 2030".

"Программа устойчивого развития Уральского горного предусматривает, что к 2030 году в УГГУ будет создано не менее 10 лабораторий мирового уровня, в целом будет переоснащено современным оборудованием более 70% лабораторной базы вуза. В них будут проводиться комплексные физико-механические, физико-химические, химико-биологические исследования, изыскания в области рекультивации, восстановления нарушенных земель цифровизации промышленности и геоинформационных систем, дезинтеграции вещества, рудоподготовки и обогащения полезных ископаемых. На эти цели планируется израсходовать не менее 500 млн рублей", - говорится в сообщении вуза.

Также одним из направлений программы стала подготовка студентов по 80 инновационным образовательным программам, которые разрабатываются в настоящее время. Кроме того, будет сделан акцент на расширение географии привлечения абитуриентов, университет определил не менее 32 субъектов РФ, с которыми планируется расширение сотрудничества. Приоритетными партнерами на период до 2030 года будут страны СНГ, Африки, Ближнего Востока, а также Китай и Индия, число иностранных студентов к 2030 году должно вырасти в 4 раза.

"К 2030 году университет нацелен достичь роста доходов от НИОКР в 2,4 раза; увеличить число студентов очной формы обучения не менее чем в 1,5 раза, трудоустраивать по направлению подготовки не менее 90% выпускников", - говорится в сообщении вуза. Инфраструктурная политика вуза направлена на строительство нового кампуса, который создаст условия для проживания и обучения увеличивающегося контингента иногородних и иностранных студентов. Примерная стоимость объекта составит 4 млрд рублей.