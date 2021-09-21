Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку "Садовники" в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расположенный на проспекте Андропова в Москве парк "Садовники" будет носить имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"Парк "Садовники", расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование "Парк имени Ю. М. Лужкова". Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об увековечении имени Юрия Михайловича Лужкова в названии одного из крупных парков юга столицы было принято на основании обращения некоммерческой организации "Фонд Юрия Лужкова". Инициаторы обращения возьмут на себя часть забот по благоустройству парка.

Ранее пресс-служба департамента культуры города сообщала, что столичному парку "Садовники" могут присвоить имя Лужкова после коллективных обращений деятелей культуры и депутатов Госдумы. 21 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения бывшего мэра Москвы.