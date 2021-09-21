Почти 900 ветеранов из Подмосковья получат по 50 тыс. рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 900 ветеранов, проживающих в Московской области, получат так называемую президентскую выплату в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.

"На сегодняшний день в Подмосковье проживают 855 человек, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и 77 человек, кто награжден медалью "За оборону Ленинграда". В честь 80-летия с открытия Дороги жизни им будет начислена президентская единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что выплата поступит автоматически.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей.