МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства газопровода высокого давления в Новой Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект строительства сети газоснабжения высокого давления: деревня Коротыгино - деревня Романцево - деревня Новомихайловское - деревня Красная Пахра - поселок подсобного хозяйства Минзаг - газорегуляторный пункт "Красная Пахра". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Целью строительства газопровода общей протяженностью 31 км является обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения существующих, а также перспективных потребителей на территории Краснопахорского, Михайлово-Ярцевского, Вороновского, Кленовского и Десеновского поселений ТиНАО города Москвы. "Всего - более 50 тыс. москвичей. В основном трасса газопровода пройдет вдоль Калужского шоссе и трассы А-107", - уточнили в пресс-службе.

Проект планировки линейного объекта предусматривает строительство газорегуляторных пунктов "Михайловское" и "Красная Пахра" с подъездными автодорогами, пункта учета расхода газа с подъездной автодорогой, газопроводов высокого давления диаметром 1000, 400, 300 мм протяженностью 28,4 км и диаметром 500, 400, 315 мм протяженностью 2,6 км. Также планируется прокладка электрокабелей общей протяженностью 115 км.