Ярмарочный комплекс Ставрополья победил в конкурсе проектов инициативного бюджетирования

ПЯТИГОРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Проект по обустройству комплекса Георгиевской ярмарки в Ставропольском крае занял первое место в общероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования в номинации "Общественное участие". Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Нашему краю присуждено первое место в общероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования в номинации "Общественное участие". Победу принес проект по обустройству комплекса Георгиевской ярмарки, которая традиционно проводится в зимние праздники. Проект выполнен в прошлом году по программе поддержки местных инициатив - это когда государство дает поддержку идеям по благоустройству или другим предложениям, с которыми выступают сами жители той или иной территории", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, ярмарка совмещает в себе торгово-выставочное пространство, площадку для творческих мастер-классов, проведения различных событий.

"Объект получился уникальным - здесь множество деталей вручную вырезано из дерева, над этим трудились десятки мастеров. Но самое главное, что обеспечило Ставрополью первое место, - именно общественное участие, широкий отклик со стороны людей. Сто жителей Георгиевского округа сами участвовали в обустройстве новой ярмарки", - добавил глава региона.