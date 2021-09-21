Курганской области для повышения зарплат медикам нужно не менее 3 млрд рублей в год

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Курганской области необходимо не менее 3 млрд рублей в год, чтобы довести уровень заработной платы медицинских работников региона к среднероссийскому показателю. Об этом сообщила заместитель губернатора региона по социальной политике Лариса Кокорина во время Дней субъекта в Совете Федерации.

Согласно информации на презентации замгубернатора, средняя заработная плата врачей в регионе составляет 68,9 тыс. рублей, что на 21 тыс. рублей ниже среднероссийского уровня.

"Мы показали разрыв между нашим уровнем средней заработной платы и уровнем средней заработной платы по Российской Федерации и провели расчеты для того, чтобы привести уровень до среднего в Российской Федерации, [на эти цели] ежегодно надо не менее 3 млрд рублей", - сказала она.

В регионе, как уточнила замгубернатора, не хватает медицинских кадров. Одна из причин - зарплата, которая в соседних регионах в полтора-три раза выше, чем в Курганской области.

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, регионам, где проблема дефицита кадров стоит очень остро, нужна финансовая поддержка из федерального бюджета через программы социально-экономического развития субъектов.

В октябре 2020 года из-за ситуации с пандемией в Курганскую область направили представителей профессорско-преподавательского состава Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУрГМУ) для помощи и консультирования. Один из профессоров, главный пульмонолог Челябинска Владимир Антонов сообщил журналистам, что проблема лечебных учреждений, занимающихся пациентами с коронавирусом, в Курганской области заключается в дефиците кадров, местные врачи работают на износ.