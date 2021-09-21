{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"ВКонтакте" подвела итоги чемпионата VK Cup

Победители разделили призовой фонд в 3,72 млн рублей

"ВКонтакте" подвела итоги чемпионата VK Сup среди русскоязычных IT-специалистов. Дизайнеры и разработчики разделили призовой фонд в 3,72 млн рублей, говорится в сообщении соцсети во вторник.

Соревнования прошли по четырем направлениям: спортивному программированию, мобильной разработке, машинному обучению, а также дизайну интерфейсов. Всего VK Cup собрал 4 500 заявок от русскоязычных IT-специалистов, это рекорд для таких мероприятий. Больше всего заявок зарегистрировали в спортивном программировании — 2 077, из них в финал вышли 32 человека. В каждом из направлений было семь призовых мест.

"В связи с переходом VK Cup в онлайн "Команда "ВКонтакте" увеличила призовой фонд на 1 млн рублей — он составил 3,72 млн. Победители направлений получили кубки чемпионата и денежный приз 300 тыс. рублей, финалисты со второго по седьмое место выиграли от 20 до 250 тыс. рублей и получили мерч "ВКонтакте", - говорится в сообщении соцсети.

Турнир второй год подряд проводился в формате онлайн. Для попадания в финал участники чемпионата занимались разработкой приложений для обработки голосовых сообщений, проектировали интерфейс вызова такси и определяли возраст пользователей по их поведению. 

Теги
Россия
Единый день голосования
В СЖР назвали незначительными инциденты, связанные со СМИ, во время выборов в Госдуму
В союзе журналистов отметили, что инциденты оперативно урегулировались
Читать полностью