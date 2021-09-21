Собянин осмотрел экипировочный центр здравоохранения Москвы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел экипировочный центр здравоохранения, где врачи могут найти и подобрать себе комплект одежды и обуви для работы.

"Когда два года тому назад мы начали этот проект, создали рабочую группу, с вами выбирали дизайн, доработали его: материалы, качество, вид обуви и так далее. За этот период времени мы создали целую фабрику такой одежды, пункт, куда вы можете прийти, примерить, подогнать одежду, что очень важно. Материалы все качественные, которые приятно носить, тем более при вашей работе, когда вы большую часть времени в форме. И будем, конечно, ежегодно ее менять, чтобы она была новая. И будем дорабатывать дизайн",- сказал Собянин, обращаясь к медикам, которые приехали в центр на примерку формы.

По его словам, за всем этим кроется большой объем работы. "Если помножить все это на количество медсестер, врачей, то получаются астрономические цифры, мы пошьем где-то миллион единиц одежды и около 300 тысяч единиц обуви. Это масштаб большой. Мы стараемся делать вам приятное. Кто-то раньше сам покупал, кому-то клиника покупала, но качество было разное, и материалы были разные, разная комплекность была, но мы сделали как вы попросили",- сказал Собянин.

Мэр выразил надежду, что новая удобная форма будет поднимать настроение всем медикам, чтобы они выполняли свою работу с радостью.

Как отметила главный врач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, в данном пункте экипировки очень удобная логистика. "Логистика шикарная, все настолько четко и удобно. Раньше можно было весь день потратить на то, чтобы получить форму, а здесь ты зашел, все четко, все это занимает буквально 15 минут, и ты полностью одет. К тому же сюда удобно добираться, подумали обо всем, это очень приятно", - сказала Лысенко.

В свою очередь мэр поблагодарил Лысенко и отметил ее больницу как одну из самых лучших и передовых не только в Москве, но и в стране.

Об объекте

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра Москвы, до 2021 года городские поликлиники и больницы самостоятельно закупали форменную одежду для сотрудников, которая отличалась по цвету, фасону и качеству используемых материалов. Решение о переходе на единую форму одежды для медицинских работников было принято мэром Москвы.

В 2020 году для разработки линейки одежды и обуви сотрудников московского здравоохранения была создана рабочая группа, в которую вошли главные врачи и главные медицинские сестры московских поликлиник и больниц. Разработчиком новой медицинской формы стала российская компания Bosco di Ciliegi. Производство одежды организовано на швейной фабрике "Мануфактуры Bosco" в Калуге.

Базовым цветом одежды является традиционный белый цвет. В то же время за счет цветных вставок и логотипов форма позволяет различать принадлежность к категории медицинского учреждения и должности работника. В частности, синий цвет вставок, логотипа и части изделий в комплекте используется в форменной одежде врачей стационаров, бирюзовый - врачей центров амбулаторной онкологической помощи. Для работников взрослых поликлиник выбран голубой цвет, для работников детских - салатовый.

Начиная с 30 июля 2021 года в экипировочном центре здравоохранения Москвы новую медицинскую форму получили 31 323 человека. Планируется, что до конца 2021 года новую форму получат все сотрудники городских поликлиник и больниц.