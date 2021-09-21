В Петербурге открыли памятную доску вирусологу Олегу Киселеву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Памятную доску открыли во вторник в честь одного из крупнейших специалистов в области вирусологии, академика Олега Киселева в Петроградском районе Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

"Обсуждая деятельность института, мы часто думаем, как это было бы при Олеге Ивановиче, какие решения могли бы быть приняты. Сколько было сделано исследований, сколько открытий, которые сегодня дают нам возможность двигаться вперед. Огромна роль Олега Ивановича в международном развитии. Речь идет не только о нашем институте, но и о стране и взаимодействии со Всемирной организацией здравоохранения", - сказал на церемонии открытия Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ.

Киселев (1945 - 2015) - один из крупнейших в мире специалистов в области вирусологии, лауреат премии правительства РФ, заслуженный деятель науки РФ. Он почти 30 лет возглавлял Научно-исследовательский институт гриппа. С именем ученого связаны достижения во всех важнейших разделах вирусологии, инфекционной патологии, а также в разработке лекарственных препаратов. Он опубликовал более 400 научных статей, монографий, патентов и изобретений.

Памятная доска открыта на доме, где жил академик. На церемонии присутствовали ученые Петербурга, коллеги, вдова и сын Киселева.