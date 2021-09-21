Более 100 классов в школах Екатеринбурга перевели на дистант из-за ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Более 100 классов в Екатеринбурге ушли на карантин из-за заболевания детей ковидом. Об этом сообщил во вторник на заседании гордумы Екатеринбурга начальник департамента образования администрации города Константин Шевченко.

"К великому сожалению, [ковидом] начали болеть дети - и очень активно. На сегодня у нас порядка 111 классов находятся на карантине. Если один человек или двое заболевают, то класс уходит на карантин", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос о том, как обстоит в городе ситуация с ковидом.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 511 случаев. По последним данным, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 134 тыс. случаев коронавируса, более 123 тыс. человек выздоровели и 5 тыс. умерли.