На Алтае возбудили дело о нарушениях при подготовке к отопительному сезону проблемной ТЭЦ

БАРНАУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Дело возбуждено Ростехнадзором после выявления нарушений при подготовке к предстоящему отопительному сезону на проблемной ТЭЦ в городе Яровое, где почти два года действует режим ЧС из-за перебоев в теплоснабжении, сообщил журналистам во вторник министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

ТЭЦ является единственным источником по производству тепловой энергии и горячей воды в городе с населением более 18 тыс. человек. Проблемы с теплоснабжением обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор.

"По результатам проверки МУП "ЯТЭК", эксплуатирующего ТЭЦ, проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора, выявлены нарушения. <…> По информации Сибирского управления Ростехнадзора, составлен протокол о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности"), а также определение о передаче протокола на рассмотрение в Яровской районный суд", - сказал Химочка.

Он отметил, что до настоящего времени уведомления о рассмотрении дела в суде не поступало. При этом предприятием совместно с администрацией города сформированы планы мероприятий по устранению выявленных нарушений, идет работа по исполнению предписаний.

"По состоянию на 21 сентября выполнен ремонт котлоагрегатов №7 и №9 и турбоагрегатов №6 и №7, после чего до середины октября будет подготовлен котлоагрегат №10. В завершающей стадии ремонты вспомогательного оборудования и трубопроводов котельного и электроцехов ТЭЦ. Запасы угля на ТЭЦ составляют более 13 тыс. тонн при нормативе 6,5 тыс. тонн. В настоящее время в пути еще 827 тонн. Отопительный сезон планируется начать с 22 сентября", - подчеркнул Химочка.

На низкие температуры в квартирах яровчане жалуются ежегодно во время отопительного сезона. В 2021 году во время аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются на уровне 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует от 1 млрд до 1,5 млрд рублей.