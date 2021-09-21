В Великобритании высоко оценили математическую задачу Мишустина учащимся физтех-лицея

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Британский писатель и колумнист газеты The Guardian Алекс Беллос высоко оценил задачу главы правительства России Михаила Мишустина в День знаний учащимся Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, назвав ее прекрасной. Об этом он написал в газете The Guardian .

Мишустин 1 сентября посетил урок одиннадцатиклассников, где представил задачу, в которой предложил учащимся провести перпендикуляр от точки окружности к диаметру, не используя никаких измерительных приборов.

"Это прекрасная головоломка <...> Не каждый день можно увидеть, как политик записывает на доске математическую задачу и решает ее", - отметил Беллос, добавив, что факт постановки такой задачи одним из самых влиятельных политиков России является любопытным.

Как пояснил Беллос, "на первый взгляд возмутительный запрет на использование измерительных приборов при решении задачи" придает ей особую прелесть. В конце статьи писатель раскрыл решение задачи.

Михаил Мишустин в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт ("Станкин"; ныне - Московский государственный технологический университет "Станкин") с присвоением квалификации "инженер-системотехник", в 1992 году - аспирантуру этого вуза.