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Пандемия COVID-19

ВОЗ: 99% связанных с коронавирусом летальных исходов приходится на невакцинированных

По данным организации на 20 сентября, всего в мире зарегистрировано 228 394 572 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 4 690 186 человек
© Lauren DeCicca/Getty Images

ЖЕНЕВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство случаев тяжелого протекания COVID-19 и летальных исходов приходится на невакцинированных. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

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Среди тех, кто "попадает с коронавирусом в больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее большинство - 99% - это невакцинированные", сказала она, добавив, что "это большая трагедия".

Харрис напомнила, что вакцины от COVID-19 "были созданы для предотвращения госпитализации, тяжелого протекания болезни и смерти и они делают это очень хорошо". Официальный представитель порекомендовала черпать информацию о вакцинации на сайтах ВОЗ и министерств здравоохранения и не доверять непроверенным источникам.

По данным ВОЗ на 20 сентября, всего в мире зарегистрировано 228 394 572 подтвержденных случая заражения коронавирусом, умерли 4 690 186 человек.

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Пандемия COVID-19
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