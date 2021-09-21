Власти Москвы при запросе от журналистов возобновят их обучение по работе с медстатистикой

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы готовы возобновить обучение журналистов на курсах медицинской статистики в случае соответствующего запроса от сотрудников СМИ. Об этом во вторник сообщила директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) столичного департамента здравоохранения Елена Аксенова.

"Обучение журналистов [работе с медицинской статистикой] проходило в прошлом году. Всего его прошли 43 человека из практически такого же количества СМИ. Это и специализированные СМИ, и журналисты из пула президента России. В этом году, если будет запрос от журналистов на дополнительные курсы или на углубленное изучение медицинской статистики, то мы готовы. Для тех, кто хочет ознакомиться с тем курсом, который был в прошлом году, можно посмотреть у нас на сайте и позаниматься самостоятельно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной съезду медицинских статистов.

По словам Аксеновой, медицинские организации Москвы подключены к 22 международным базам знаний. "На сегодня это оптимальный набор баз знаний, которыми пользуются наши медицинские организации. Расширять имеет смысл только точечно, под запрос конкретных научных групп", - подчеркнула она.

Курс "Здравоохранение и здоровье населения: о чем говорят цифры" включал в себя 10 занятий с экспертами, которые озвучили идеологию сбора и обработки статистической информации в России. На курсе представители СМИ смогли узнать, как "читать" цифры о здоровье и заболеваемости населения, где получать достоверную информацию о реальном качестве медицинской помощи, как формируется государственная статистическая отчетность и многое другое. Каждое занятие состояло из двух частей - доклада спикера и ответов на вопросы журналистов.