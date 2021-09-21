Карелия намерена привлечь из госбюджета деньги при подготовке к 800-летию крещения карелов

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии намерены привлечь федеральное финансирование на реставрацию памятников культуры, издание книг и создание просветительских центров в регионе при подготовки к празднованию 800-летия крещения карелов. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В понедельник на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента Владимира Путина о праздновании 800-летия крещения карелов в России в 2027 году.

"Это решение подразумевает получение федеральной поддержки на реставрацию объектов культурного наследия, создание духовно-просветительских центров, реализацию издательских проектов. И сейчас наша задача совместно с правительством России - подготовить конкретные предложения, которые войдут в итоговый план юбилейных мероприятий", - написал Парфенчиков.

Основные мероприятия празднования будут проходить в Карелии, добавил он. Как сказали ТАСС в Министерстве национальной и региональной политики республики, сейчас в регионе только начнется работа по созданию рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой будущей программы.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в республике к карелам себя причисляют 45 570 человек или 7,4% населения. Карелы также проживают в Тверской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге.