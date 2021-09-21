В Архангельской области завершился пожароопасный сезон

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. Пожароопасный сезон завершен во вторник в Архангельской области, в 2021 году в регионе произошло в 3,5 раза больше лесных пожаров, чем в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В лесах Архангельской области с сегодняшнего дня, 21 сентября, официально завершен пожароопасный период 2021 года. <…> Всего с начала пожароопасного сезона в Поморье произошло 183 лесных пожара на площади 1 170 гектаров, что значительно больше, чем годом ранее - за прошлый период зафиксировано всего 55 пожаров", - говорится в сообщении.

При этом оперативность выявления возгораний и тушения пожаров также серьезно возросла - 99% лесных пожаров были потушены в первые сутки. В июне и июле в регионе вводился особый противопожарный режим. Он предусматривал ряд ограничений на пребывание граждан в лесах, въезд в леса транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ.

В ближайшее время специалисты, напрямую задействованные в работе по спасению лесов от огня, будут представлены к региональным наградам.