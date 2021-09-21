Студентам пермского вуза, где произошло ЧП, выделили дополнительных психологов

ПЕРМЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Дополнительные психологи выделены для студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где накануне произошла стрельба. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального МЧС.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим в Перми. Сводная группа психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, Главного управления МЧС России по Пермской области и психологов РСЧС в количестве 46 человек работает на месте происшествия в Перми", - рассказал собеседник агентства.

Как рассказали в самом вузе, для студентов и сотрудников Пермского университета в общежитиях будут организованы консультации психологов. "Время работы - с 10:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Далее приведен перечень из шести общежитий, где будут открыты кабинеты психологической помощи. В основном они будут располагаться в комнатах отдыха или для занятий.