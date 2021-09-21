До 2 тыс. человек трудоустроят в филиале Московского эндокринного завода под Брянском

ТАСС, 21 сентября. Около 1,5 тыс. рабочих мест в ближайшие два года планируют открыть дополнительно в филиале Московского эндокринного завода в Почепском районе Брянской области, где на создаваемом фармпроизводстве уже трудоустроены 500 человек. Об этом во вторник сообщил губернатор Александр Богомаз во время посещения предприятия.

"На предприятии работают 500 человек, в перспективе на ближайшие два года планируется увеличение штата до 2 тыс. человек. Если сейчас работает завод по выпуску масок, то будет новое инновационное производство. Это не только даст рабочие места и поступления в бюджет, но и решит проблему импортозамещения и национальной безопасности страны по лекарственным препаратам. Это будет современное инновационное производство XXI века", - приводит пресс-служба облправительства слова Богомаза.

На базе филиала Московского эндокринного завода на данный момент создается полный цикл промышленного производства более 45 наименований активных фармацевтических субстанций из сырья растительного, животного происхождения и синтетических веществ. "Это 45 субстанций, причем такие, которые в России в принципе не производятся, и по ним будет достигнута полная импортонезависимость. Это крайне важно с учетом того, что сейчас цены на лекарственные субстанции сильно скачут из-за ажиотажного спроса, что создает угрозу национальной безопасности", - отметил посетивший завод первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Осьмаков добавил, что по программе импортозамещения на создание филиала эндокринного завода в Почепе предполагается до 2024 года направить суммарно 6,5 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей - собственные средства предприятия. Планируемые производственные мощности составят более 25 тонн субстанций в год.

С марта 2020 года в связи начавшейся пандемией коронавируса на заводе окрыли одно из крупнейших в РФ производств медицинских масок. Во вторник на предприятии также открыли участок по уничтожению в специальной печи изъятых из незаконного оборота наркотических препаратов, что позволит утилизировать за один час до 50 кг твердых и 20 кг жидких запрещенных веществ. "Это первый в нашей стране такого масштаба [производственный участок для] уничтожения промышленным способом наркотических средств. <...> Это происходит экологично, безопасно, на российском оборудовании", - сказал на открытии производственного участка Осьмаков.

Как сообщалось, проект создания фармпроизводства курирует министерство промышленности и торговли РФ, а реализует подведомственное ему предприятие Московский эндокринный завод ("Эндофарм"). Он специализируется на производстве лекарственных средств, выпускает более 110 наименований лекарственных средств.