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Пандемия COVID-19

В Калининградской области до 1 октября продлили ограничения на заполняемость залов театров

Меры ранее действовали до 21 сентября

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области продлили до конца месяца действующие до 21 сентября ограничения по заполняемости залов театров и филармоний не более 50%. Об этом говорится в постановлении правительства области, сообщила во вторник его пресс-служба.

"До 1 октября на территории области продлеваются ограничения по заполняемости залов театров и филармоний не более 50% от количества мест в зале, и присутствие зрителей на спортивных мероприятиях", - говорится в сообщении.

В соответствии с этим же постановлением правительства Калининградской области сняты ограничения, которые были ранее введены на территории Черняховского, Правдинского и Гурьевского городских округов региона. В частности, запрет в этих муниципалитетах распространялся на проведение массовых мероприятий любой тематической направленности, а также на деятельность предприятий общественного питания, кроме работающих в образовательных организациях или осуществляющих обслуживание навынос или доставки заказов дистанционным способом.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 21 сентября на COVID-19 в области обследовано нарастающим итогом 919 533 человека, из них выявлено 52 764 случая заражения, в том числе 211 за последние сутки. Выздоровели 48 151 человек, умерли 777, остаются под медицинским наблюдением 10 800 человек.

В настоящее время в области из-за пандемии нового коронавируса ограничено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах и на транспорте.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия COVID-19
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