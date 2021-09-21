В Липецке уволилась директор техникума, где студентки жестоко избили девушку

ТАСС, 21 сентября. Директор Липецкого техникума общественного питания, где студентки жестоко избили девушку, подала заявление об увольнении. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель управления образования и науки региона Светлана Николотова.

"Директор учебного заведения после инцидента [с избиением учащейся техникума] сегодня написала заявление по собственному желанию", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что действия участниц конфликта в ближайшее время рассмотрит педсовет.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором студентки техникума в раздевалке жестоко избивают одну из девушек. 21 сентября утром на него отреагировал губернатор Игорь Артамонов, который сообщил, что в случае подтверждения фактов, виновных студентов ждет отчисление, а руководство учебного заведения - кадровые решения. Полиция и СК начали проверку по факту инцидента.