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В Липецке уволилась директор техникума, где студентки жестоко избили девушку

Действия участниц конфликта в ближайшее время рассмотрит педсовет, заявила представитель управления образования и науки региона Светлана Николотова

ТАСС, 21 сентября. Директор Липецкого техникума общественного питания, где студентки жестоко избили девушку, подала заявление об увольнении. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель управления образования и науки региона Светлана Николотова.

"Директор учебного заведения после инцидента [с избиением учащейся техникума] сегодня написала заявление по собственному желанию", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что действия участниц конфликта в ближайшее время рассмотрит педсовет.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором студентки техникума в раздевалке жестоко избивают одну из девушек. 21 сентября утром на него отреагировал губернатор Игорь Артамонов, который сообщил, что в случае подтверждения фактов, виновных студентов ждет отчисление, а руководство учебного заведения - кадровые решения. Полиция и СК начали проверку по факту инцидента.

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