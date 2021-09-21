Си Цзиньпин: Китай предоставит другим государствам 2 млрд доз вакцин до конца года

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Китай планирует по итогам года поставить другим странам 2 млрд доз вакцин от COVID-19. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру в общей сложности 2 млрд доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года", - сказал глава государства.

По его словам, Китай в течение этого безвозмездно передаст развивающимся странам 100 млн доз вакцин от COVID-19.

"В дополнение к выделению $100 млн механизму COVAX Китай в течение этого года также передаст в качестве помощи 100 млн доз вакцин развивающимся странам", - сказал председатель КНР.