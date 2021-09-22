В Северном полушарии начало астрономической осени ожидают ближе к полуночи

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Астрономическая осень, когда день начинает постепенно становиться короче ночи, придет в Северное полушарие Земли после 22:00 мск. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"В среду, 22 сентября 2021 года, в 22:21 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном - весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия", - сказали ТАСС в планетарии.

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Равенство длины дня и ночи легло в основу названия события - дня осеннего равноденствия. В последующие дни Солнце будет восходить южнее востока, а заходить - южнее запада. Продолжительность дня на широте Москвы за последующие три месяца сократится на пять часов - 21 декабря световой день продлится всего семь часов.

Период осеннего равноденствия в природе связан со сбором зерен и семян. Праздники в это время года у разных народов всегда связывались со сбором урожая и подготовкой к зиме, также отметили эксперты. Для Московского планетария день осеннего равноденствия стал особенной датой: 23 сентября 1928 года был заложен первый камень в фундамент планетария. Его открытие состоялось 5 ноября 1929 года.