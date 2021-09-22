В Азербайджане начинается новый учебный год, возобновляются очные занятия в школах и вузах

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год начинается в среду в Азербайджане. Решением правительства во всех учебных заведениях страны поэтапно возобновляется очная система обучения. Первыми за парты сядут учащиеся начальных классов, в том числе 158 608 первоклашек. Ученики классов с пятого по одиннадцатый общеобразовательных школ, учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты вузов возвратятся к традиционной очной системе обучения с 29 сентября.

В целом, по данным Минобразования, в новом учебном году в общеобразовательных школах страны будут обучаться свыше 1,5 млн учащихся.

Накануне министр образования Эмин Амруллаев подписал приказ, согласно которому местным структурам управления образованием поручено держать под строгим контролем санитарно-эпидемиологическую ситуацию, периодически проводить в учебных заведениях дезинфекционные работы. Для преподавателей ношение защитных масок во время занятий обязательно. Как сообщили в ведомстве, около 90% учителей общеобразовательных школ и до 80% преподавателей вузов уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Учебный год в Азербайджане традиционно начинается 15 сентября, тогда же в республике отмечается и День знаний. Однако в этом году из-за напряженной эпидемиологической ситуации в стране решением правительства начало учебного года перенесено на неделю позже.

В Азербайджане из-за пандемии коронавируса с 3 марта прошлого года прекратились занятия в общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных заведениях, учащиеся и студенты были переведены на дистанционное обучение. С того времени с учетом санитарно-эпидемической ситуации в стране очное обучение в общеобразовательных школах несколько раз останавливалось и возобновлялось, а вузы действовали в режиме дистанционного обучения.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля прошлого года. Пики эпидемии пришлись на июнь (до 600 случаев в день), ноябрь - декабрь (в среднем от 3,5 тыс. до 4 тыс. случаев) прошлого года, апрель (от 2 тыс. до 2,5 тыс. случаев) и август (от 3,5 тыс. до 4 тыс. случаев) нынешнего года. С начала сентября наблюдается постепенное снижение суточного прироста количества случаев заражения. По данным оперативного штаба при кабмине, всего за время пандемии в Азербайджане были подтверждены 475 053 случая инфицирования, 439 080 человек выздоровели, 6 353 заболевших умерли.