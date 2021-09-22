Финский президент выступил за более амбициозные планы снижения вредных выбросов

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Решение проблемы изменения климата требует адекватного финансирования и более серьезных целей по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая во вторник в рамках общеполитической дискуссии на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы должны использовать грядущую 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, чтобы встать на путь устойчивого развития. Активизация усилий является нашей общей ответственностью - правительств и институтов, компаний и отдельных людей. Еще задолго до встречи в Глазго нам нужны более амбициозные планы снижения выбросов. Мы должны ускорить происходящий переход от использования ископаемого топлива", - указал он.

По его словам, "чтобы достичь успеха, нужно адекватное финансирование [сферы защиты] климата". "Будучи глобальным сообществом, мы должны увеличить качество, объем и доступность "климатических" финансов, в частности для наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств", - считает финский лидер.

Ниинистё добавил, что нужно способствовать тому, чтобы министры финансов при принятии всех решений учитывали происходящее изменение климата. Он уточнил, что климатическая коалиция глав Минфинов стран мира, председателями которой являются Финляндия и Индонезия, насчитывает уже более 60 участников. "Мы приглашаем больше стран принять участие в ее работе", - подчеркнул финский президент.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов, не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. В ноябре этого года Великобритания примет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго.