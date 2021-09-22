На Хайнане завершили строительство крупнейшего в регионе стадиона

САНЬЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Строительство крупнейшего в провинции Хайнань стадиона завершилось в Санья. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Общая площадь стадиона составляет 86 тыс. кв. м. Спортивная арена достигает 46 м в высоту и может одновременно принимать до 45 тыс. зрителей, что делает ее самым большим по этому показателю спортивным сооружением на острове.

В центре арены расположено футбольное поле, вокруг которого проложены семь беговых дорожек. Стадион будет использоваться для проведения спортивных и культурных мероприятий как провинциального, так и национального уровня, а в перспективе и международных соревнований.

Крыша стадиона выполнена в виде мембраны из углеродистого волокна, которая закреплена на стальных тросах. Эта легкая, но прочная конструкция будет защищать зрителей от дождя, однако в то же время позволит максимально задействовать естественное освещение.

Строительство объекта велось с сентября 2019 года.

Китайский остров Хайнань нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За последние пять лет (2016-2020 годы) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.